La justicia no requiere pasaporte

MAESTRO, LOZOYA FUE TRASLADADO A UNA CÁRCEL MADRILEÑA

-Peña huyó a tiempo a Nueva York para no tener que verse con su exsubordinado, pero la justicia no conoce fronteras ni requiere pasaporte para llegar a todos lados. Arrestaron en EU a Jessica Oseguera, hija de El Mencho. -Y como Emilio con su mamá, Nemesio se va a hacer Mencho y dejará en prisión a la dama en vez de canjearse por ella. Terminó la audiencia de García Luna sin decisión sobre la fianza y regresó a prisión por “riesgo de fuga”. -O por “ley fuga” que le quiera imponer algún involucrado por miedo a que lo embarre en cuanto hable… Aprehendieron a Miguel Ángel Vásquez, operador financiero de Mancera, por manejo indebido del erario. -¿Y su tocayo tampoco “lo vio ni lo oyó” al hacer sus transas? La campaña contra las drogas no pegó en 2019 y la nueva incluirá testimonios de famosos exconsumidores. -Que inviten a Fox: seguramente inhibirá el consumo al verlo tan deteriorado por combinar el Prozac con la verde y el toloache que le da la señora Marta. Enrique Graue acusó que hay quienes quieren violentar a la Universidad Nacional Autónoma de México. -Bien que sabe quiénes son: porros que él y muchísimos rectores fomentaron, financiaron y solaparon desde 1968 para acallar las voces estudiantiles rebeldes.