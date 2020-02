El borolas perderá todo

.- Ayer que navegaba por twitter me percaté que el Doctor y catedrático de la UNAM John Ackerman, era tendencia con diversos “tags” que denotaban ataques de miles de bots que estaban inconformes; la CNDH lo había nombrado consejero para el INE. Un golpe bajo para el Borolas y Margarita. La decisión de la CNDH fue acertada para muchos, es necesario frenar los temas de corrupción desde la máxima casa de la democracia en México; el INE. Los consejeros electorales tomarán decisiones importantes, la destitución de algunos de ellos es inminente y pronto la presión mediática destapará quienes serán los afectados que por cierto se han visto involucrados en el posible fraude de “firmas” recabadas para el partido México Libre del cual Margarita y Borolas son directivos. Cuando sucede algo relevante en el país que no le gusta al Borolas comienzan a suceder cosas en twitter de manera inmediata, esto quiere decir que miles de bots están a su servicio y aunque logren viralizar algún hashtag esto no quiere decir que todos los mexicanos pensemos igual. Borolas está que tiembla con esta nueva propuesta de la CNDH y ve como enemigo a vencer al catedrático Ackerman quien si o si marcará estatutos estrictos como consejero que se encaminen a proteger la democracia que apenas comienza a ver la luz en México. El INE se ha caracterizado en sexenios pasados por cometer fraudes electorales al ser una dependencia autónoma y esto nos deja mucho que pensar, en caso de ser aprobado el partido; lo consideraría más como un regalo por adelantado de lo que puede pasar en un futuro dentro del país. Algo se esta planeando en las entrañas del INE para las siguientes elecciones en México y créeme desde este momento se comienza a vislumbrar complicado.