Despistados bárbaros: Olvida a sus hijos en casa, se da cuenta cuando los entrega en el colegio

A veces pasa que con las prisas de la mañana, se nos llegan a olvidar algunas cosas, ya sean las llaves, el lunch o incluso el celular. En esta ocasión, una mujer no olvidó nada de eso, más bien olvidó a sus hijos en casa, teniendo que entregarlos en su colegio.

Al parecer la mujer se dio cuenta que no llevaba a los niños sino hasta varias calles adelante por lo que comenzó a grabar el gracioso momento entre carcajadas.

En el video, que ya fue reproducido por más de 4 millones de personas, se puede ver a la mujer riendo a carcajadas y mostrando la parte trasera del coche sin los niños.

“¡Manejé hasta la escuela sin los chicos! No están en el auto”, dice la mujer mientras muestra los asientos de atrás vacíos.

De inmediato el video generó cientos de comentarios.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR

— prriissss🥑 (@torrespriss) February 24, 2020