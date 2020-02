¡A bailar!

.- Este jueves, el Congreso de la CDMX se llenó de música y color gracias al performance que realizaron comerciantes populares y trabajadores no asalariados de la vía pública de la capital, en la entrada del recinto legislativo. Diana Sánchez Barrios, representante del comité promotor de la Ley Chambeando Ando, dijo que ese evento es una más de las manifestaciones pacíficas que harán en defensa de su iniciativa ciudadana preferente de ley, y que no pararán hasta obtener el marco jurídico que merecen. Al ritmo de la salsa, y con una ingeniosa canción de apoyo a la Ley, estas personas demandaron a los legisladores que sea garantizado su derecho al trabajo e hicieron referencia a los actos de violencia que la SSC ha cometido en contra de ellos en los operativos de reordenamiento que se han puesto en marcha en el Centro Histórico y en otros puntos de la Ciudad, donde la represión ha alcanzado a indígenas, personas de la tercera edad, menores y a mujeres. Y es que un día antes les compartieron el dictamen que se supone que discutirían este jueves en el pleno, sin embargo, tanto ella como los demás líderes rechazaron el contenido del mismo, por contener en su mayoría artículos que violentan sus derechos; incluso hablaron sobre uno de ellos, el artículo 12 de ese dictamen, que pretende prácticamente desaparecer a los comerciantes populares y a los trabajadores no asalariados de las calles de la CDMX. Al final, el diputado Norberto Nazario Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, incumplió el compromiso que había hecho con esta comitiva, y al ya clásico estilo de Morena, se desentendió del tema “por falta quórum” para la sesión.