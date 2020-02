Una fiesta para festejar el cambio de sexo de su hijo

Los padres de ahora son mucho muy diferentes a los de hace algunos años. Cuestiones por las que uno podría dejar de ser reconocido por ellos, pasan ahora ser parte de a vida cotidiana de muchos, incluso de celebración y eso se agradece mucho.

Dave Scott es un ejemplo de amor incondicional, pues cuando su hijo Jade, quien nació mujer, le dijo que quería cambiar de sexo, él le dio todo su apoyo e incluso armó una fiesta para celebrar su transición.

En su cuenta de Twitter, este orgulloso papá compartió cada uno de los detalles del evento:

“Este mes mi hijo de 16 años empezó tratamiento con testosterona. Hoy estamos festejando su primer año de transición. Mi cocina está llena de adolescentes jugando. Es un lugar feliz y me encanta.”

So this month my 16yo Son started Testosterone.

Today he's throwing a 1 yr T-Versary. 🎉🥳🎉

my kitchen is full of teens playing "beer" pong and having Mock-tails, and we've got the chocolate fountain going. It's a happy place.😁😃

& I'm worn out from running errands all day🤦‍♀️

— Dave 'Snowy Drizzy' Scott 🇨🇦🏳️‍⚧️🏳️‍🌈❤️ (@SillyDrizzy) February 22, 2020