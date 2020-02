Su cónyugue casi la mata

Like

DEMANDÓ A SU AÚN ESPOSO, ALEXANDRO ZAMORA PORQUE LA GOLPEABA Y LA QUERÍA ESTRANGULAR

.- La cantante y actriz porno, Sabrina Sabrok, fue víctima de violencia familiar por parte de su aún esposo Alexandro Zamora, en Estados Unidos, por lo que la artista demandó a su pareja este fin de semana, pues casi la mata de estrangulamiento.

Ella ha tenido que suspender varios eventos de trabajo, lo que ha repercutido en su economía. “Fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme.

Afortunadamente pude escapar, y logré llamar una patrulla. Esto sucedió en Houston, Texas donde actualmente resido. Me veo en la penosa necesidad de ventilarlo, ya que, debido a esto, tengo el cuello y la garganta muy lastimados y no puedo cantar ni bailar; he tenido que cancelar 3 shows que tenía programados”, dijo. Continuó. “No es la primera vez que sucede esto…”.