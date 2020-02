Salma Hayek deslumbre en Berlín

Like

LA VERACRUZANA PRESENTÓ LA PELÍCULA THE ROADS NOT TAKEN, AL LADO DE JAVIER BARDEM EN ALEMANIA

.- Luego de presentar este año su última película, Socias en Guerra, en donde la guapa veracruzana le entró como productora, ahora la jarocha puso el nombre de México muy en alto en Alemania.

Pues resulta que la mexicana acudió al Festival de Berlín para presentar su nueva película The Roads Not Taken, muy bien acompañada del actor protagonista Javier Bardem, la guapa Elle Fanning y la directora británica Sally Potter.

Como siempre, la estrella deslumbró con su belleza y su buen gusto para vestir, pues en esta ocasión su vestido negro largo; con holanes, y transparencias, diseñado por nada más y nada menos que Alexander McQueen, causó furor.

La mexicana complementó su outfit con varias capas de collares, sandalias con plataforma y arracadas, logrando así un estilo bohemio, pero muy chic. El actor español y la actriz de Frida mostraron al mundo la cinta The Roads Not Taken, película que lucha por llevarse los Osos del festival. En donde el español realizó un gran papel de mexicano. Eso sí, él reconoció que Salma lo ayudó con la pronunciación.