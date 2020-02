Que regresa nueva gira de la primera generación de La Academia

Ahora que el concepto de La Academia regresó a los reflectores, me entero que en total sigilo se prepara una nueva gira con algunos de los integrantes de la primera generación, entre ellos, Raúl Sandoval, María Inés, Estrella, Laura Caro, Wendolee, Miguel Ángel, Toñita, Alejandro y Héctor. Yahir, Myriam, Víctor y Nadia no se integrarán porque sus agendas no pueden conciliar con las fechas de esta nueva gira, que ya se hizo en el 2017, y que ahora competirá con el show de los nuevos ganadores de La Academia, edición número 12.

Laura G se recupera de cirugía dental

Como campeona, Laura G se sometió a una cirugía dental de regeneración de hueso, y en un par de días se presentó a trabajar entera y dispuesta en Venga la Alegría. Por algunos días, Laura no podrá masticar, así que sólo puede alimentarse con líquidos y papillas, pero afortunadamente está bien y recuperándose rápidamente. Me cuenta que previo a la operación tomó altas dosis de árnica para evitar una inflamación severa, ¡y vaya que le funcionó!

Raphael en México, ¿qué le gusta comer?

Esta semana me tocó entrevistar a Raphael, quien celebra 58 años de carrera. Cada año viene a México a ofrecer conciertos en vivo. Me contó que lo primero que hace al llegar a México es comer ¡sopa de tortilla! Que no le gusta cantar fuera del escenario, ni siquiera a su esposa (periodista y escritora) o en la regadera, y que su máximo gozo en esta etapa de su vida son sus nietos y su rutina como abuelo. El Divo de Linares ha recibido propuesta para hacer una bioserie de su vida para este 2020, y de concretarse no le teme a los temas difíciles. Es un gozo conversar con una leyenda como él.

Notas y más notas…

Esta semana comenzaron en los foros de Televisa la grabaciones de Pequeños Gigantes que estrenará a finales de marzo en la pantalla de Televisa… Y en el Ajusco ya comienzan los preparativos para MasterChef, que este año (al menos hasta ahora) volverá a ser de aficionados, las versiones VIP y Kids tendrán que seguir esperando… Aquí termino, la próxima semana más nombres…