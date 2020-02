No existe el género en emergencias

KAREN LIRA ES BOMBERA VOLUNTARIA DESDE HACE 26 AÑOS, DESCRIBE LOS RIESGOS A LOS QUE SE HA ENFRENTADO

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– El primer obstáculo al que se enfrentó Karen en sus inicios fue el de su familia. “Me decían que esa actividad era de varones y no para mujeres, que me iba a ver mal estar entre tantos hombres”. Su primer llamado ocurrió con la explosión de un tanque de gas en la calle, ese día apoyo a los bomberos solo como auxiliar, aún no tenía los conocimientos necesarios para estar al frente de un siniestro de esa naturaleza. “Desde ese primer día me atrajeron esas actividades. Me fascinó y empecé a prepararme”, asegura la voluntaria.

Al inicio de su formación como bombera en el Recinto Portuario del estado de Veracruz, pidió a sus capacitadores que la trataran como al resto de sus compañeros, no quería ningún trato especial por ser mujer: “Empecé a pedir que me trataran igual en los entrenamientos. Algunas de mis compañeras llegaban y les decían a mis compañeros que bajaran la altura de la escalera o que le pusieran menos presión al agua de la manguera. Yo decía, no siempre voy a tener el apoyo de mis colegas hombres en una emergencia, así que tengo que aprender con toda la firmeza y dureza que se necesita para esta labor”. En la misma línea, asegura que la presencia de las mujeres permite ampliar los perfiles de trabajo en el grupo y la diversidad, lo que permite más posibilidades para enfrentarse a las diferentes dificultades en el trabajo.

Para Karen no fue obstáculo el ser bombera y mamá. Asegura que fue una etapa difícil, pero pudo con ambas. “Pasé muy rápido mi maternidad, tardé en digerir qué era ser mamá. Desde pequeña mi hija se adaptó a mis tiempos y horarios, eso le ha servido para que ella sea más independiente. Me siento orgullosa de la jovencita que he formado”. Entre otras de sus vivencias, Lira relata que el uniforme la ha etiquetado hasta para ir al baño de las mujeres: “Un día ingresé al servicio sanitario, escuché que una señora gritó, hay un hombre en el baño… Yo le dije, no señora, no soy un hombre. Al final me dijo es que usted trae botas… Al final eso también te etiqueta, eres un elemento más sin género”.