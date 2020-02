La tierra tiene ¿Dos lunas?, científicos descubre una pequeña luna orbitando el planeta

Un grupo de científicos y astrónomos encontraron lo que parece ser una ‘mini luna’ que orbita la Tierra desde el año 2006.

Este satélite nuevo para la tierra es en realidad una roca que mide 1.9 metros y 3.5 de diámetro y que pudo ser identificada desde el pasado 15 de febrero desde la estación de trabajo espacial de Catalina Sky Survey de la Universidad de Arizona.

Oficialmente esta roca fue bautizada como “2020 CD3” y desde entonces ha fascinado a muchos científicos.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020