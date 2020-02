Keno Martell, después del Exatlón, apunta a la selección de tocho

Ciudad de México.– Keno Martell la hizo de receptor abierto en la Liga Mayor de Futbol Americano, en la que fue Campeón Nacional en 2015, y en el Exatlón México 2019-2020 le tocó poner al servicio de su equipo ese liderazgo que, de pronto, los deportistas en grupo resaltan del resto, sobre todo en una competencia que puede llegar a ser más bien individual, hablando del triunfo.

Ahora, después de un capítulo que pudo catapultarlo, sus baterías están recargadas a ser parte de la Selección Mexicana de Tocho Bandera, pues su aspiración es disputar un Mundial.

Nacido en Monterrey, Nuevo León, el atleta de 25 años fue parte de la última edición de esta prueba extrema, una que tuvo que quedar en pausa debido a que “el físico no me dio más”, acepta en entrevista con Grupo Cantón, sólo unas horas después de haber aterrizado de República Dominicana, en donde se sortean las distintas pruebas del reality show de TV Azteca. Y Martell, como la mayoría de Contendientes, ajenos un tanto al foco mediático, tuvo que completar una serie de requisitos para ser parte de esta nueva aventura que además validó a partir del consejo de una exintegrante, precisamente de Famosos, la facción contraria en este reto, y que es más bien integrada por deportistas reconocidos y con trayectoria.

“Estaba en una terapia de esguince de tobillo, y Ana Lago (canotaje), quien ya había estado, me preguntó si me gustaría entrar; me llamó la atención, me inscribí en el link, me hicieron una entrevista, después me invitaron a una prueba física, que nada tiene que ver con los circuitos y entonces fue que me quedé”.

Revela que cuando se dio su palomeada para ser parte de la competencia, estaba practicando Tocho Bandera, que es una ramificación de la disciplina que incluso le permitió graduarse como ingeniero civil por el Tec de Monterrey, y de paso comparte porqué apegarse a ésta.

“Mi papá y toda mi familia siempre lo practicó, desde pequeño nos metió a las Ligas Infantiles, jugué desde los cuatro años, siempre supe que mi camino era por ahí, sabía que el futbol americano me daría mi escuela”.

DOLOROSO ADIÓS

Señalado como uno de los aspirantes a llegar a la Final e incluso llevarse el Exatlón, Keno fue eliminado, yéndose con él el liderazgo de los suyos y sobre todo la cabeza para actuar por un mismo fin.

“Faltaban dos semanas para estar entre los finalistas, fue duro, fue difícil, pero también creo que se quedaron competidores fuertísimos, ya se veía el nivel, ya no había margen de error”. Y no le da tantas vueltas, pues ratifica, acerca de su salida que “creo que el que se cansara primero iba a perder, y en cada una de las carreras así fue, y creo que al final yo me cansé, físicamente estaba agotado, tenía problemas en una costilla, la nariz, la espalda me dio problemas toda la temporada”.

Finalmente, y dejando de lado las emociones que su abandono le dejó, a cambio resalta que de esta experiencia rescata “autoconocimiento, superación personal, un montón de amigos, creo que me voy satisfecho, me voy súper contento, sí me dolió la salida, como fue la ceremonia, pero sé que el Equipo Azul es muy fuerte”.