Es el nuevo malquerido

EL PORTERO DE CRUZ AZUL, QUIEN SE QUISO IR DEL EQUIPO, NO ESTÁ EN LA LISTA DE FAVORITOS DE LA AFICIÓN CELESTE; PIDE A JURADO COMO EL DOS

.- Ante la afición, sobre todo hablando una urgida de glorias, hay que tener la piel bastante gruesa y resistente, porque así como puede ser muy arropadora, en la otra cara puede resultar una muy voraz.

Sin importar si los juicios son justos o injustos, pues con la cerrazón pasional eso sale sobrando, la fiel de Cruz Azul, molesta por lo que consideró un acto de infidelidad a la institución, le ha volteado cara al portero Guillermo Allison, pues éste declaró en los días previos al comienzo del Clausura 2020 que buscaría nuevos aires.

Al final, el guardameta surgido en las fuerzas básicas celestes se mantuvo en La Noria, y el martes cuando fue anunciado como el estelar en la puerta ante el Portmore United, tuvo que soportar el rigor del respetable. Guillermo, tras mantener el cero y ser abordado por la prensa, dijo acerca de los abucheos y la silbatina: “Amo este club, amo representar los colores. Escuché a dos o tres gentes gritando: ‘vamos Memo”. Está claro que la gente espera que Sebastián Jurado sea el segundo cancerbero de La Máquina, pues además, ante algunos capítulos titubeantes del ‘1’, José de Jesús Corona, lo veían como el heredero de las glorias de Chuy.

Mientras, el técnico del cuadro cementero, Robert Dante Siboldi, aunque salió a respaldarlo, podría pensársela muy seriamente para la próxima, cuando tenga que echar mano de un arquero que no sea el que supone ser el titular.

“Memo (Allison) tiene la capacidad suficiente para soportar ese tipo de circunstancias. Es respetable, no lo entiendo, pero respeto la disconformidad de la afición. Él siempre se prepara para jugar los fines de semana y, si en su momento él tuvo la oportunidad de salir, fue porque quería jugar, pero nada más, no porque no quería estar, sino porque él quería jugar.

No pudo salir por varias circunstancias, pero está aquí y le tocó jugar”, dijo el estratega charrúa. “Está en la rotación y le tocó”, agregó Siboldi, al tiempo que, uno de los compañeros de Allison, Lucas Passerini, mencionó que “todos tenemos los mismos objetivos”. De hecho, algunos seguidores del conjunto capitalino, consultados acerca de la decisión del estratega de su escuadra, mencionaron que Jurado tendría que ser el dos, porque igual, aun cuando en algún momento pidieron en la banca a Corona, ahora mismo reconocen su gran temporada. “Trajeron a Sebastián porque se supone que es el futuro, no entiendo que lo mandaran de suplente de Allison, él tendría que estar ya en otro club”, opinó José Flores, aficionado del equipo.