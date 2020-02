Cierra sus redes sociales por “Fake News” sobre su hijo Quaden

Todos conocimos hace unos días la historia de Quaden, un niño de Australia que se sentía tan mal a causa del Bullying que quiso morir para ya no sufrir esto.

La madre del pequeño, enfurecida, subió un video a sus redes sociales pidiendo justicia para su hijo. Desde entonces las muestras de cariño, incluso de personas del espectáculo mundial, no se hizo esperar y el pequeño de 9 años de edad fue alentado por toda clase de personas.

Sin embargo, no todo fue bueno para Quaden y su familia pues, las noticias falsas y especulaciones sobre su verdadero estado de salud no se hicieron esperar.

En redes sociales se comenzó a difundir que todo era una mentira y en realidad el pequeño tenía 18 años y todo esto era un ‘teatro’ para que la familia pudiera conseguir ayuda económica.

Al percatarse de esto la familia del pequeño enfureció y cerró sus redes sociales.

Las ‘fake news’ sobre Quaden se sustentaban en unas supuestas fotos donde aparece sosteniendo un vaso de cerveza junto a varias personas adultas en lo que parece una fiesta.

