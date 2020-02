Afirma el penalista Alberto Woolrich: “Pena de muerte, una aberración”

Ciudad de México.– Ante el alza de violencia contra las mujeres que se vive en el país y aprovechando que los ciudadanos están hartos de la injusticia, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) trato de revivir la iniciativa de reforma de la Constitución para castigar con pena los delitos de violaciones, feminicidios y homicidios dolosos, sin embargo el prestigiado penalista Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México AC, considera que la pena de muerte no contribuiría a erradicar o disminuir los delitos.

El abogado Alberto Woolrich señaló que la aprobación de la pena de muerte seria la peor aberración que cometiera el Gobierno de México, ya que no resuelve ningún problema de seguridad, ni de justicia, sería el extremo de incapacidad del estado para poder regenerar y prevenir la delincuencia.

“La sociedad ya está cansada de percibir tanta inseguridad, tanta injusticia y corrupción, pero esto no va a llevar a que sea eficaz la pena de muerte. Para satisfacer al pueblo sería necesario fortalecer las instituciones encargadas de seguridad y de procuración de justicia, solamente se podrá así, traer más tranquilidad a la nación, ya que la justicia es el único remedio eficaz ante toda esta inseguridad, corrupción y ante todos los delitos que han quedado impunes”.

El abogado dijo que “hay tres aspectos muy importantes; La procuración de justicia que tendría que traer como consecuencia que se saneara y se capacitará a los agentes del Ministerio Público que están interviniendo en las averiguaciones previas; la segunda sería seleccionar adecuadamente a los buenos elementos, ya que existen jueces que no tienen escrúpulos; la tercera es que el estado ha mostrado incapacidad para rehabilitar a los delincuentes, por lo que estos tres puntos son muy importantes, si no vamos a seguir con una falta de credibilidad en la procuración de justicia. Pero afirmó que la pena de muerte no es una solución”.