Un niño sale a la defensa de su árbitra ante los comentarios machistas de sus padres

El machismo está en muchos ámbitos de la sociedad. En un lugar como es el fútbol, algunos aún no pueden pensar que una mujer esté en funciones que siempre habían sido de hombres, y sin dudarlo insultan el trabajo de las féminas. Afortunadamente, siempre habrá alguien que defienda el derecho universal de dedicarse a lo que uno quiera.

Uno de ellos es Diego Pablo Hernández, un niño de 11 años que demostró tener más respeto por las mujeres que muchos padres, pues sin importar que sus hijos estaban presentes, ofendieron a la silbante con insultos machistas una y otra vez.

Diego es portero de un equipo juvenil de España y en los últimos días se ha convertido en un héroe. Tras escuchar los insultos que estaba recibiendo la árbitra Ana López, de 19 años, el pequeño simplemente detuvo el partido para plantarse frente al público y defender a la joven.

“Callad, dejad a la árbitra tranquila de una vez. ¿No ven que está llorando? ¡Paren ya, por favor, ya!”, gritó dirigiéndose a la grada.

Diego tiene 11 años, detuvo un partido de fútbol por los insultos machistas que se gritaban a la árbitra desde la grada, y si es mil veces más hombre que todos los que la estaban insultando se dice y punto.pic.twitter.com/rREgucm3k3 — ♏ M. M. Novau 🎗🔻💜 (@MmNovau) February 17, 2020

Al terminar el partido, la chica agradeció la valentía del niño. En entrevista con medios españoles, Diego lamentó la actitud de ciertas personas al momento de insultar a una joven: “Es una injusticia, no entiendo qué pasa en el deporte. No sé por qué la gente se pone así delante de niños. No es la primera vez que escucho algo así, en otra ocasión escuché que ‘el futbol era solo para hombres y que no podía haber árbitras’. Eso no debe ser así”.

Más hombres como Diego, por favor.

