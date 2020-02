Taylor Swift dirige su nuevo video ‘The Man’

Ciudad de México.- esta mañana Taylor Swift comparió el primer adelanto de ‘The Man’, el nuevo sencillo de su álbum ‘Lover’, el cuasl está dirigido por la misma cantante.

La noticia se volvió tendencia en Twitter, pues ahora además de escribir, componer e interperetar, Swift dirigira el video músical del cuarto sencillo de su septimo albúm de estudio.

La letra de la canción denuncia el machismo que ha sufrido y sufren las voces femeninas en la indrustria de la música y el entretenimiento, defendiendo que si fuera un hombre, sería considerado “el hombre”.

El video se estrenará el día de mañana a las 7 A.M. EST (6 de la mañana en México)

Oh man…music video tomorrow at 7 A.M. EST! And I’m going to be chatting/answering your questions/mansplaining the video on YouTube starting an hour before at 6 A.M. EST pic.twitter.com/OJmaYDbsOo

— Taylor Swift (@taylorswift13) February 26, 2020