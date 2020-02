Pemex en su mejor momento

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

@NachoRgz

EN ENERO, PEMEX REPORTÓ UNA PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE…

…un millón 705 mil barriles diarios, la cifra más alta desde octubre 2018. Si bien esta producción son 100 mil barriles menor a la meta estimada de Romero Oropeza para 2019, aún así es innegable el incremento histórico a un año que la 4T gobierna en el país. La crisis en Pemex era de tal magnitud que desde 2006, cuando la producción petrolera alcanzó el máximo histórico de 3 millones de barriles, mes con mes bajó, hasta hace unos meses, que Romero Oropeza logró frenar la caída, estabilizar la producción y ahora se logró un incremento sólido. Esto significa que la estrategia petrolera de AMLO, que es abandonar las aguas profundas y el fracking y privilegiar la explotación de campos en campos terrestres y aguas someras, está funcionando muy bien. En zonas petroleras de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde se está concentrando las nuevas inversiones de Pemex buscando detonar nuevos campos con más pozos, es notable el regreso de varias empresas petroleras extranjeras que se fueron del país por la crisis de Pemex del sexenio anterior. Todo esto ha impulsado el crecimiento económico y el empleo en la región, dejando más que claro que la reforma energética fue una gran mentira que únicamente dejó recesión en estos estados. En este año, según el calendario Pemex, se pondrán en operación varios pozos en las próximas semanas, que llevará a que la paraestatal cumpla con la producción proyectada de un millón 900 mil barriles para fines de 2020. No es casual que Pemex, tan criticada el año pasado por las calificadoras que era una “amenaza financiera” para el país, desapareció de la agenda de riesgo en Wall Street. Sobre la refinación, ahí sí las cosas no caminan tan bien, porque las viejas refinerías estaban en muy malas condiciones y todavía no se han logrado poner en operación. Y se dejó de refinar gasolina Premium, lo cual no son muy buenas noticias. Aún así, hay un claro interés de AMLO para reparar y reacondicionar estas refinerías en los próximos 3 años para que estén al cien cuando funcione Dos Bocas.