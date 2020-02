Jóvenes desaparecen en el EDOMEX

Mario López

Estado de México.- En el territorio mexiquense no solo hay mujeres y niños que se encuentran desaparecidos, también existen hombres y jóvenes que salieron de sus domicilios, escuelas y trabajos, y ya no regresaron.

El municipio de Ecatepec, es la localidad que arroja más casos de personas desaparecidas y las autoridades locales y estatales no hacen nada para abatir este delito, a pesar de contarte con el C5 no hay resultados de este sistema de monitoreo.

El gobierno de Alfredo del Mazo Maza, se distingue más “por sus tarjetas rosas” que por trabajar y atender demandas y problemas sociales, coinciden familiares de desaparecidos.

En Ecatepec, Verónica Rosas, sigue buscando a su hijo, Diego Maximiliano, quién salió de su casa a una fiesta y ya no regresó el pasado 4 de Septiembre de 2015.

Luego de muchas acciones y movilizaciones logró que las autoridades judiciales llevarán su caso y se logró la detención de su vecino. quien es menor de edad y que “puso” a Diego, pero hasta la fecha no ha querido decir el paradero del joven.

Actualmente, el adolescente se encuentra recluido en la correccional de menores en el municipio de Zinancatepetl y está próximo a salir, sin que ningún autoridad ni ley lo haga hablar ni lo responsabilice el actor intelectual de su desaparición.

Verónica y sus familiares no cesan en difundir el rostro de Diego Maximiliano, pues “sé que mi hijo está vivo en algún lugar y no pierdo la esperanza de encontrarlo”.

En tanto, familiares de Guillermo David Ramírez Pelcastre, buscan a su ser querido, quien desapareció el 22 de septiembre de 2017 a la edad de 20 años, en Ciudad Cuauhtémoc, en el municipio de Ecatepec.

La última vez que fue visto conduciendo el taxi en el que trabajaba y al parecer seguido por los ocupantes de un auto particular. Desde ese entonces no saben nada de él y las autoridades judiciales no han hecho nada al respecto para investigar sobre lo que pasó.

“Las autoridades no buscan en las cámaras de vigilancia para conocer qué pasó ni hacen ningún otro tipo de indagatoria”, coinciden los seres queridos de Guillermo.

El pasado 21 de febrero en el municipio de Texcoco, se encuentra desaparecido

Benito Peralta Arias, representante del grupo de Seguridad de la comunidad de San Jerónimo Amanalco,

La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, informó que su gobierno se avoca a coadyuvar con las autoridades estatales y federales, para la inmediata búsqueda y localización del vecino Texcocano.

Explicó que aunque se trata de un delito cuya investigación corresponde al fuero común y federal, los elementos de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco, las autoridades locales se suman a los trabajos en coordinación con la policía Estatal, la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), los elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la entidad, quienes se han avocado a la búsqueda y localización de Benito Peralta.

Falcón Venegas, lamenta que una familia y vecinos texcocanos “tengan que atravesar por estos malos momentos”.