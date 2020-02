Inservibles 45 unidades de bomberos en la capital, fueron compradas por la administración pasada

Hugo Hernández

El director general del Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova acusó a la administración pasada de comprar unas 45 unidades de emergencia que resultaron inservibles, pues se trata de camiones adaptados y no vehículos para uso exclusivo de las actividades propias de dicha institución.

En entrevista, el titular de los Bomberos detalló que los vehículos están mal hechos y no tienen ninguna norma internacional, pues esos vehículos no cumplen ninguna norma internacional para bomberos, no están hechos para bomberos.

“Eso es así, no es una opinión, no es algo técnico, las escaleras que ustedes ven en las estaciones que son los vehículos más altos, son los únicos que fueron, digamos, comprados con un criterio distinto ¿Entonces qué es lo que no sirve? Los tanques que ustedes ven por ejemplo que dicen Escania, los tanques grandotes de 20 mil litros, no están hechos para nosotros. Están montados sobre el chasis, soldados sobre el chasis”, sostuvo Juan Manuel Pérez Cova.

Pérez Cova, expresó que para este año el presupuesto para los bomberos capitalinos es de mil 200 millones de pesos, el 85% de los recursos dijo, se destinará al pago de nómina y el resto se utilizará en la compra de herramientas, así como de equipo táctico y motorizado.

El director de bomberos señaló que uno de los implicados en las compras que representaron un quebranto financiero a la institución que preside es Óscar Armando ‘N’, el exdirector administrativo que fue detenido el pasado fin de semana, ya que él era el encargado de avalar las adquisiciones.

“Los próximos vehículos que ustedes vean en las calles de nosotros, son totalmente fabricados para bomberos, no son vehículos comerciales, no son motores comerciales pintados que digan bomberos, son vehículos por fabricantes, los mejores fabricantes del mundo están viniendo a nuestras oficinas a ofrecer sus productos”, detalló el funcionario.