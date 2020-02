Cantado: Zavala vs Sahagún en 2024

MAESTRO, FOX PROPUSO A SU ESPOSA COMO PRESIDENTA DE MÉXICO

-Ya veo las boletas electorales de 2024: Amargadita Zavala por México Horrible (digo Libre), contra Marta Sahagún por el cártel San Vicente del Pasón (para entonces y ya legalizada la mota, Chente será un próspero industrial del ramo, o más bien de la rama, y tendrá partido). Tania Ruiz presumió foto con Peña caminando, abrigados y de espaldas. -A ver si la modelo no le da la espalda cuando Enrique- cido, convicto y confeso y sin mucho abrigo, camine en el patio de su crujía esperando la visita conyugal. Leticia Calderón dijo que los dos hijos que tuvo con Collado no quieren ver a su padre en la cárcel. -Los vástagos de Peña y Calderón (Felipe, claro) tampoco quieren ver a sus papás en prisión, pero al igual que don Juan delinquieron y ni hablar: bote. Felipe citó que su estrategia de seguridad no dependía de él y era responsabilidad compartida del gabinete. -Entonces todo su gabinete (incluidos Galván y García Luna), a chirona. FCH afirmó que sólo hay un 20% de posibilidades de que vuelva a aparecer en una boleta electoral. -Ya sin posibilidad de hacer otro gran fraude en 2021, con lo que le sobre del presupuesto a México Libre va a terminar poniendo una cantina o laborando de barman. Agregó que el otro 80% será “gente nueva, joven, fresca, honesta y capaz”. -En eso tiene razón: él fue deshonesto en su “triunfo” de 2006 y muy incapaz…