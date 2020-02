Mujeres impactantes: Rescatista rebelde y pionera

Lizbeth Álvarez Martínez

Lectora

Rescatar perros y gatos de los botes de basura fueron los inicios de Pola en su vocación de salvar vidas. “Cuando era adolescente me daba por cuidar personas de la tercera edad; si los veía sin zapatos, ahorraba para comprárselos”, relata una de las mujeres pioneras en este oficio en México.

En septiembre de 1985, ante los sismos que destruyeron la Ciudad de México, sin tener idea de cómo rescatar una vida, solo con el trivial conocimiento de saber poner “venditas y curitas”, la mujer topo, Pola Díaz Moffit, se aventuró por primera vez en la labor de apoyar a salvar vidas.

“Hace 30 años, cuando empecé en esto, no había mujeres en los escombros. La motivación fue un inmenso amor a mi Ciudad y a los conciudadanos. Mi labor específica fue como rescatista, ayudando a sacar sobrevivientes del Conalep y víctimas de los hoteles Regis y Romano (ubicados en centro de la Ciudad). Ahí comenzó toda mi historia”, recuerda.

Un año antes de los grandes sismos, cuando ocurrieron las explosiones en una de las plantas de almacenamiento y distribución de gas en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, ya tenía el espíritu de velar por los demás.

Sin embargo, esa vez no le permitieron ayudar, le dijeron que no sabía nada y que tenía que cuidar a su hija. Este primer obstáculo Pola lo recuerda como la primera fractura entre una mujer “revolucionaria y una sociedad paternalista”.

Al cuestionarle cómo ha combinado los roles de ser rescatista y madre, Pola Díaz, en un suspiro, expresa: “En 1985, mi hija la mayor cumplía años el 23 de septiembre. El sismo es en jueves y la presentación, tercer aniversario de mi hija, era en domingo”.

“El sábado estábamos atendiendo emergencias en el monumento de “El Caballito” y estaba dividida entre tener que ir por el vestido, las tortillas y ayudar a los lesionados por los movimientos telúricos. Esa fue la primera división que tuve entre el papel de madre y de rescatista”, dice.

Madre de cuatro hijas, abuela de “dos príncipes y dos princesas” y divorciada de un médico, la experta en rescate en estructuras colapsadas confiesa los sentimientos encontrados hacia su familia y los años que les llevó comprender que su mamá era una mujer importante en la escena del rescate mexicano.

“Uno tiene que trabajar con esa serie de emociones y con el sentimiento de la familia. Eso es muy impactante. Merced Emilia, mi hija la grande, enfrentó una niñez complicada. Ella se ha dado cuenta de que su sacrificio ha sido en beneficio de otras personas y que en ese beneficio se podía quedar sin mamá”.

La autodenominada mujer rebelde relata con nostalgia pasajes íntimos de sus experiencias de mujer-madre y mujer-topo. Recuerda por ejemplo: “cuando fueron las explosiones de Guadalajara, mi esposo me pidió firmar el divorcio antes de ir a ayudar.

En ese momento inicia una serie de reproches hasta que mi familia comprendió que yo era un espíritu rebelde y que no me podían tener amarrada. Fueron aprendiendo a convivir con una mamá que nada más sabía que pasaba algo en el planeta y ya estaba evaluando si era factible ir. Si de repente me veían frente al televisor dando vueltas, ya sabían que algo había pasado y entonces me ayudaban a sacar la maleta y empacar”.