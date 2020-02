Medios rusos apoyan la 4T de AMLO

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

UNO DE LOS APOYOS ES LA DE LA AGENCIA DE NOTICIAS, RT

A partir de la visita del canciller ruso Sergei Lavrov a México, no solo se disparó la detención de Emilio Lozoya, escondido en San Petesburgo, sino el apoyo de la agencia de noticias, RT, al proyecto de la 4T. Hasta hace poco, RT tenía muy abandonado México en su cobertura noticiosa. Incluso, la corresponsal que hacía las noticias en nuestro país era muy afín a Jorge Ramos, Leon Krauze y Loret, con lo cual las notas de RT parecían salir del Reforma, El Universal o el Wall Street Journal. Sin embargo, después que Ebrard habló con Lavrov, todo indica acordaron un mayor apoyo de RT a la 4T, y cambió por completo la cobertura noticiosa de esta agencia rusa. Esto no es menor, porque RT, como Telesur, son muy influyentes en las benditas redes latinoamericanas e incluso compiten y le ganan en cobertura a medios de EU, como CNN, NYT, AP, etc. Para constatar este apoyo, uno de los conductores más famosos de RT, Max Káiser, se vino a México unos días y en su medio empezaron a desmontar varias mentiras que su propia corresponsal habían ayudado a anidar, como que AMLO está en contra de las feministas. Vaya, hace unos días Max entrevistó a John Ackerman, quien tiene una pequeña sección en RT, y bromearon sobre el “agente ruso”, apodo que absurdamente le puso León Krauze al académico en 2018. Ackerman y Káiser también dieron a entender que en la detención de Lozoya estuvieron involucradas autoridades rusas, lo cual da más certidumbre a la tesis que, efectivamente, Putin quería mejorar su relación con AMLO. Con todo y todo, resulta claro que RT está tomando una parte más activa en la 4T, e incluso Max Káiser iba a dar una conferencia magistral en Guadalajara. Mientras esto sucede, los medios de EU e ingleses se han lanzado con todo contra AMLO, como el WSJ, el NYT, The Economist y el Financial Times. Pero resulta claro que estos medios están en una enorme crisis de credibilidad, con una campaña muy difamatoria contra Bernie Sanders, que sólo lo proyecta en su popularidad.