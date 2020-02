Inseguridad se apodera de la capital 

Hugo Hernández

A pesar de la presencia de la Guardia Nacional, la Ciudad de México es la segunda entidad con mayor índice delictivo del país, lo que demuestra que la estrategia del Gobierno local no ha sido la correcta.

Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la CDMX, dijo que la Ciudad de México ocupa ya el vergonzoso segundo lugar de los estados con mayor delincuencia, sólo detrás del Estado de México y lo peor es que los delitos sexuales y los feminicidios se han incrementado.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019, en la capital del país se registraron 18 mil 547 delitos. De enero de 2019 al mismo mes de 2020, los delitos sexuales presentaron un alza del 17 por ciento al pasar de 419 a 490.

En el mismo periodo, el caso más grave es el de la violación equiparada, aquella que incluye a los menores de edad, al registrar un aumento del 287.5% al pasar de 8 a 31 casos. Mientras el feminicidio aumentó 33.3%.

Dentro de los otros rubros de inseguridad, como el robo y homicidios, si bien hubo mejoras marginales al comparar enero de 2019 con respecto a enero 2020, la Ciudad de México aún sigue siendo de las más peligrosas para las mujeres y los menores de edad.

“En Acción Nacional no dejaremos de reconocer lo que se haga bien, pero insistimos, no hay resultados y es necesario que la Jefa de Gobierno cumpla con la transparencia y nos diga cuáles son los beneficios de tener a la Guardia Nacional, si en los hechos quienes vivimos en la ciudad no nos sentimos seguros”.

Ante ello, el líder de los panistas en la capital insistió en la instalación de una mesa de trabajo donde participen las autoridades responsables de la seguridad y procuración de justicia así como representantes de organizaciones y colectivos feministas especialistas en la materia y sobre todo, apartidista.

Además, el PAN en la CDMX propone la creación de un Laboratorio de Crimen impulsado por la Agencia Digital en donde participe un equipo multidisciplinario de investigadores y se desarrollen herramientas de datos colaborativos y abiertos.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el Gobierno actúe solo, por eso hemos propuesto la instalación de una mesa de trabajo sobre feminicidio y otras acciones como la creación de una Policía Científica porque de nada sirve aumentar penas si los delincuentes no son atrapados y correctamente procesados”.