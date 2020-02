Estrena Marta Guzmán noticiero junto a Lavalle y Clark

La conductora Marta Guzmán estrenará noticiero en las mañanas en Multimedios, en en cual estará acompañada de Fabián Lavalle y Mauricio Clark.

“Queremos tratar de que la gente que nos vea le entienda a las noticias, de hacerlas lo más digeribles y amenas insistiendo en la sensibilidad y respeto que se merecen ya que la línea que divide esto con burlarse es muy delgada”, comentó a la prensa.

Como madre de dos hijos, se le estremece hasta la piel cuando escucha el nombre de Fátima. Contó que su femenicidio le dolió como si fuera alguien de su familia porque su hija le preguntó qué le había pasado y le tuvo que explicar que alguien que conocía se la llevó de la escuela.

“No se merece nadie eso, una niña merece jugar, ir a la escuela, vivir su vida. Y unos padres no se merecen que les arrebaten a un hijo. Yo no dormí de estar pensando si me pudiera pasar, no pude evitar ponerme en los zapatos de la mamá. Además que son gente de bajos recursos que no podían aportar algo a la investigación”, explicó.

Desde su opinión, algo está mal en la sociedad mexicana porque existen este tipo de personas y a raíz de estos problemas tan graves considera que México no volverá a ser el mismo. “Nos dolió hasta el alma. Y si no nos mueve pues no sé de qué estamos hechos”.