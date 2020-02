El lujo del CMLL: Hechicero

Ciudad de México.- “Hechicero no vive de la lucha libre, vive para la lucha libre”, dice frontal y tajante el esteta regiomontano, quien después de 18 años de correr la milla arriba de los encordados de todo el mundo, disfruta del éxito a su manera.

“Para mí el éxito es estar concretando lo que visualicé cuando comencé en este deporte, me visualicé como un luchador que aportara a la lucha libre, no tanto si era el más famoso, eso ya va de la mano, y no son siempre situaciones que dependen de uno, lo que está a mí alcance es sentirme exitoso y estar creando”.

Una charla recurrente cuando se hace mención a este gladiador, apunta a las pocas opciones de ser parte de los carteles estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), circuito que actualmente ondea orgulloso. Hechicero asevera, que precisamente esas voces que lo ven como estrella, son por las que ha valido la pena convertirse en un ingeniero del pancracio nacional.

“Me siento afortunado y agradecido con el público, que constantemente me lo dice, me lo hace saber. Encantado de corresponderle a la gente, todos esos comentarios lo único que hacen es asignarme más responsabilidad, de que cada vez que me paro en un ring, sea la Arena México, Arena Puebla, Arena Guadalajara o cualquier otra, sin importar el número de aficionados, hacer el trabajo con responsabilidad”.

Una lucha de apuestas contra El Satánico, él exponiendo su máscara, y Daniel López el nombre de Los Infernales, estuvo en boga las últimas semanas; tal vez una batalla de apuestas ante Stuka Jr, lo cierto es que él aguarda alguna oportunidad grande.

“Si de algo me jacto es de ser profesional, estoy comprometido con mi trabajo, mi mejor forma de protestar, de reclamar, no es ir a tocar una puerta: ¿Por qué no tengo trabajo; por qué no me asignan más responsabilidades?; lo hago con trabajo arriba del cuadrilátero y con mi ideología, estar creando, estar aportando cosas para la lucha libre”.

Dos meses de práctica bajo las órdenes del profesor Pequeño Diamante, en Monterrey, Nuevo León, fueron suficientes para que naciera Rey Hechicero y luego, ya con la anuencia y consejo de la Seria y Estable: El Hechicero, El Lujo del CMLL.