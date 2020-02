El extraño montaje de Donald Trump como guerrero que te dejará intrigado

No es sorpresa la excentricidad de Trump en cuanto a redes sociales se trata. Y es que antes de ser el presidente de los Estados Unidos, también es un acaudalado millonario, y suelen tener este tipo de gustos. El mandatario recientemente retuiteó el video que compartió una internauta elaborado a partir de una escena de una película india de aventuras.

En el clip Trump aparece derrotando a varios enemigos en la piel de un valiente guerrero. En un determinado momento, Melania le acaricia la cabeza mientras éste yace en su regazo.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020