Desampara Vite a pobladores

Vecinos de la colonia Tempiluli, ubicada en Tláhuac, que fueron desalojados el pasado lunes por personal de la alcaldía, así como por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, con el apoyo de dos mil elementos del agrupamiento de Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, exigieron a las autoridades ser reubicados.

Alberto Montes, vecino desalojado, acusó a las afueras del Antiguo Palacio del Ayuntamiento que ante el despojo de su patrimonio, el alcalde morenista Raymundo Martínez Vite “brilla por su ausencia”. Por ello, acudieron a las oficinas donde despacha la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para pedir una solución a su problemática.

Sin presentar órdenes jurídicas, acusan los afectados, autoridades que tampoco se identificaron, pero que llegaron en camionetas de la alcaldía Tláhuac, iniciaron el desalojo de manera agresiva; “se robaron cosas y llegaron con maquinaria, sin presentar una orden de desalojo y sin apego al respeto de los derechos humanos, golpeando mujeres, niños…”, expresó Montes.

Asimismo, contó que cerca de 300 familias se encuentran en la calle.”Estamos a la deriva”, agregó el vecino, al expresar que tienen evidencia de que no son casas de jaulilla, como lo argumentan las autoridades, “son casas habitación de hasta tres niveles”.

Abner Fabián, otro de los colonos afectados, dijo que la Comisión Federal de Electricidad, se llevó los postes de luz y cables, “e incluso los transformadores que los mismos vecinos compramos y ellos nos colocaron hace años”. Lo cual fue confirmado ayer por las autoridades a través de un boletín de prensa, donde comunicaron que retiraron las instalaciones de gas “mientras que la CFE apoyó en el retiro de instalaciones eléctricas”.

En contraparte, las autoridades capitalinas informaron ayer que “en los últimos años, el predio Tempiluli se convirtió en un tiradero clandestino de cascajo, lo cual constituye un delito ambiental”.

Además, aseguran que quienes realizaron alguna compra en el predio, fueron víctimas de fraude, donde se realizó el fraccionamiento (destruido con maquinaria ayer), al venderles terrenos por metro cuadrado de manera ilegal, para la construcción de viviendas.

“Mi esposo vendió sus terrenos, para poder beneficiar a mis hijos, y ayer cuando llegué ya habían tirado mi casa, se llevaron mis pertenencias, y ya no encontré nada”, contó mientras lloraba, Victoria, vecina de Tempiluli. “Ahora no sé qué hacer, no nos dan respuesta, ayer nos agredieron, nos amenazaron, dijeron que me largara”, agregó con desasosiego al acusar que aun con amparos, a las autoridades no les importó desalojarlos.

Y aún con más tristeza, Victoria se encuentra consternada por su hijo de 19 años que estudia en el Instituto Politécnico Nacional, y que padece una enfermedad llamada meningocele. “Esta semana teníamos que ir con un ortopedista, para que le hicieran unos aparatos, y no voy a poder acudir (debido al desalojo)”, terminó de contar Victoria con un caudal de lágrimas que no paraban de salir de sus ojos…

Tras una reunión con el secretario particular de la jefa de Gobierno, la comisión de vecinos afectados anunció que el próximo jueves 5 de marzo les aclararán quién fue el encargado del desalojo y les presentarán una solución. Además informaron que mañana tendrán audiencia con Claudia Sheinbaum.

Más tarde, el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) vinculó la recuperación del predio de 480 mil metros cuadrados de Tempiluli, con el crimen organizado, específicamente, con el Cártel de Tláhuac.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum precisó que con los vecinos de este predio que no guardan relación con grupos delincuenciales, se mantendrá un diálogo para que puedan acceder a un lugar donde vivir, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi).