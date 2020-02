Adrián Uribe y Claudia Martín en En Como tú no hay dos

Adrián Uribe está imparable, pues aparte de que esta en varios programas de televisa, como 100 mexicanos dijieron, en la repetición de la Hora pico La hora y en la última temporada de Nosotros los guapos, este semana estrenó la serie En Como tú no hay dos, en donde hace dos personajes muy divertidos.

“Ha sido todo un reto hacer estos dos personajes, me he salido de mi zona de confort, pero lo peor es que he estado como loco aprendiéndome los textos de dos personajes, ha sido muy duro peor a la vez muy padre, porque definitivamente esto ha sido un reto actoral muy enriquecedor para mi”, dijo Uribe.

A diferencia de lo que muchos pueden pensar, Adrián Uribe asegura que esta telenovela que se estrena estrenó este lunes 24 de febrero a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, va más allá de la comedia porque también pasa por el melodrama.

“Estamos hablando de temas muy profundos como maltrato a la mujer, abuso infantil, de suplantación de identidad, que es un delito grave, hablamos desde fraude, hay problemas muy importantes que hacen que Como tú no hay 2 no sea la clásica historia chusca con la que se van a reír, hay temas importantes que le dan un plus. Lo mejor es que el elenco está muy padre, me encanta trabajar al lado de mis compañeras, Claudia Martín es una estrella”, dijo.