Organilleros, en peligro de extinción

Ciudad de México. – Los organilleros son una tradición mexicana considerada patrimonio cultural del Centro Histórico, los has escuchado en diversas partes de la Ciudad, vestidos de marrón y con sonido peculiar, sin embargo, cada vez es menos el apoyo que tienen los practicantes del oficio.

Los organillos, de origen alemán, llegaron a México entre 1883 y 1884, en tiempos de Porfirio Díaz, algunos como regalo para el expresidente; aunque no son originarios de México, la tradición solo continúa en nuestro país.

Un organillo está programado para tocar solo ocho melodías, pues están compuestas con un cilindro de madera en el cual están grabadas las piezas musicales. El cambio de canciones es muy costoso, pues tendrían que realizar muchas modificaciones al aparato.

En entrevista para Grupo Cantón, Moisés Rosas Valencia, quien tiene 25 años de trabajar en el oficio, nos comentó que inició como organillero por la falta de empleo, pero su principal influencia fue la familia de su esposa, la cual siempre ha sido organillera.

“Somos una familia de organilleros de tradición (…) yo antes de esto era estampador de playeras, ahí fue cuando la conocí (a su esposa)”

En cuanto a ganancias, los trabajadores obtienen entre 150 a 200 pesos, en días buenos alrededor de los 300 pesos por seis horas de trabajo, esto sin contar la renta del equipo que va de 180 a 220 pesos diarios, no obstante, el señor Moisés afirma que no elegiría otro oficio.

“Lo que más me gusta de ser organillero es tocar el aparato, pero también es que no estás amarrado en una empresa con un horario, puedes trabajar el tiempo que tú quieras, mientras le eches ganas, más rápido te puedes ir”, dijo.

Años atrás, el Gobierno les pidió organizarse y uniformase, por lo cual formaron la Unión de Organilleros de México, aunque no todos forman parte de ella.

Su vestuario, compuesto por zapatos negros, pantalón, camisa y gorra quepí, es en nombre de los Dorados de Villa, la famosa escolta del revolucionario, Francisco Villa.

Actualmente, las autoridades solo les brinda la facilidad para trabajar en la calle sin ser amonestados por policías, pero no los apoya en cuanto a servicios médicos, créditos hipotecarios ni uniformes.

A pesar de que la mayoría trabaja en la Ciudad de México, el señor Moisés lleva a conocer la tradición a estados como Monterrey, Puebla, Guadalajara, Querétaro, Durango.

Lo que para los chilangos es algo muy común, en otras zonas del país parece “algo sacado de una película de Pedro Infante”, lo cual ayuda a ganar más dinero a los organilleros.

En la Ciudad de México, fechas como vacaciones, manifestaciones o eventos en el Zócalo ayudan a subir las ganancias, sin embargo, la mayor parte del tiempo son ignorados por los pobladores, en su mayoría jóvenes.

“Pasa gente y como si no estuvieras, tú le hablas y la gente pasa como si no existieras, no te dicen nada”, expresó.

Independientemente, el señor Moisés Rosas aseguró que el oficio se debe al público y que debemos cuidar la tradición pues ya no existe en ningún lado “Si desapareciera yo creo que si se extrañaría, ahorita que no hay organillero en Madero pasas en y la calle se oye sola, falta la música del organillero”, afirmó.

Hoy en día existen alrededor de 80 organillos en la Ciudad de México, cada uno con entre dos y tres trabajadores que buscan salir adelante, pues en muchas ocasiones son la vía por la cual obtienen ingresos para seguir estudiando.

“El organillo nos ha dado todo, los estudios de mi hijo, doctores, es lo que nos ha ayudado mucho”

Si bien, las complicaciones para los organilleros van en aumento, pero no pierden la esperanza de que se les reconozca como lo son en otras partes del país, pues muchas veces deja de ser un trabajo para convertirse en parte de sus vidas.

“Un organillo es parte de tu vida, para mí son muy bonitos y más cuando la gente pasa y te dice ‘qué bonito toca tu organillo, ya son parte de uno’”

El señor Moisés asevera que lo único que se necesita para ser un organillero son las ganas de trabajar y quitarse la pena.