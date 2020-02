Maribel Guardia se escuda en Dios ante ola de violencia

Tras la ola de inseguridad que ha azotado a todo México, la actriz y cantante Maribel Guardia asegura que ante eventos tan desafortunados como un asalto, por manos de los amantes de lo ajeno, sólo le queda más que ponerse en las manos de Dios.

“Mi equipo siempre está cuidando los lugares en donde me voy a presentar, nada de cantar en casas o lugares de dudosa reputación… pero un día me tocará, y si me toca, pues que Dios me acompañe”, dijo la guapa artista en entrevista.

Además Maribel aseguró que le gusta tomarse la vida a la ligera “Yo soy una persona que se tomar la vida como hay que tomársela, con sentido común, porque si te la tomas en serio, porque hay momentos que de verdad te desboronas, te quiebras y luego uno dice, no es contra mí, la vida es para disfrutarla”, concluyó la estrella.