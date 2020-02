Las cloacas de Collado y Genaro

MAESTRO, RENÉ JUÁREZ DIJO QUE PEÑA NO NEGOCIÓ IMPUNIDAD CON AMLO

-Y si fue sugerido algún pacto, es tiempo de echarlo para atrás con firmas multiplicadoras (pero no falsificadas como las que recopila la Zavala). El diputado agregó que Rosario Robles no está sola y muchos priístas le han refrendado su afecto y amistad. -En cuanto doña Chayo se decida a hablar, va a estar muy bien acompañada (aunque en diferentes cárceles). La FGR pide más de 20 años contra Collado por lavado de dinero y delincuencia organizada. -Falta la que organizó con el Cártel del PRI Nueva Generación que lideró El Bombón Peña, un simulador que sedujo a millones (y se llevó millone$). La Fiscalía de Nueva York hundirá a García Luna con audios, videos, fotos y documentos que presentará en el juicio del 2 de abril. -La inminente condena a Genaro destapará una cloaca que salpicará a Fox, a generales narcos y a Calderón con todo y su México Libre (que con él “fue Horrible, fue Horrible”). Vinculan a proceso a los asesinos de la niña Fátima, presos gracias a un dron y a una tía honrada. -Par de recadrones que merece pena de muerte, pero como no hay, 20 años por la edad de la pequeña (7): 140 en prisión hasta que se pudran y pulvericen. Y el nombre de Enrique Rébsamen está marcado: en el colegio de Coapa que lleva su nombre, su dueña la exMiss Mónica en 2017 mató a 19 infantes por su estúpida negligencia al instalar un pesado jacuzzi arriba de las aulas, y en la escuela de Tulyehualco que lo honra, sacaron a una nena para ultrajarla y asesinarla.