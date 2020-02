La resistencia de las mujeres o cómo seguir a pesar de una rodilla dislocada

No cabe duda que las mujeres pueden tolerar niveles más altos de dolor que los hombres. heridas que para nosotros, varones, serían sumamente paralizantes, para ellas son casi como “cosquillas”. En pleno encuentro de fútbol, una chica se dislocó su rodilla, con la fuerza para golpearla intentando ponerla en su lugar.

Jane O’ Toole, futbolista del equipo St Mirren, de la liga femenil escocesa, fue a disputar un balón contra una jugadora del equipo Inverness. Tras el choque entre piernas y la caída, su rodilla se dislocó.

La capitana del equipo, al ver que estaba fuera de su lugar, comenzó a golpearla con fuerza para acomodarla.

RESPECT to St Mirren WFC captain Jane O'Toole who suffered a dislocated knee cap, popped it back in, then continued to play the full 90 minutes. 😳

🎥 – @ICTFC pic.twitter.com/zr9scx8opk

— GiveMeSport (@GiveMeSport) February 22, 2020