Investigaciones sobre Lozoya no apuntan a Peña Nieto: UIF

“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la investigación que yo tengo del presidente es muy clara, no vamos a solapar, no vamos a proteger a nadie, sin embargo, en este momento la investigación ha llevado solo al señor Lozoya y a sus cercanos”¿En ninguna de estas investigaciones aparece el nombre del presidente Peña?

Descartó que existan indicios de que Emilio Lozoya Austin haya lavado dinero para la mafia rusa, como ha trascendido en columnas periodísticas.

“En este momento no tenemos un indicio sobre eso, sí hemos visto las publicaciones sobre medios de comunicación sobre el tema, sin embargo, mientras esto no se acredite en atención a la presunción de inocencia no podemos sostener nada al respecto”.