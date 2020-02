Indaga UIF, para evitar corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a fin de evitar posibles actos de corrupción como sucedió en gobiernos pasados, las empresas ganadoras de licitaciones de la 4T son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y además, son advertidas de que “ya no se aceptan los moches en su gobierno”.

Durante la conferencia matutina, el mandatario aclaró que al hacer este señalamiento a los empresarios ganadores, “no se les está leyendo la cartilla”, sino todo lo contrario, “se les está haciendo una invitación a que se porten bien”.

El presidente López Obrador explicó que la UIF, que encabeza Santiago Nieto Castillo, revisa que las compañías a las que se les otorga alguna licitación, no estén señaladas por malos manejos, incluso si son extranjeras.

“En todos los casos se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, (Unidad de) Inteligencia Financiera. A ver, quiénes son, de dónde viene, si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos, no. Y todavía después de entregarles los contratos, estoy hablando con ellos, para pedirles que se porten bien. No es leerles la cartilla, es decirles, no se confundan, no es lo mismo, porque se degeneró tanto, había tanta corrupción, que las empresas constructoras tenían más abogados que ingenieros”, indicó.

Aseguró que con éstas medidas, ya no se pagan excesos y se optimizan los recursos, pero lo más importante es que ya no se pagan los famosos moches del 10%.

“Ya no hay el moche, el 10%: ‘Te doy este contrato, pero te mochas’. A ver, que nos digan, el que venga aquí y diga: ‘Tuve que mocharme para tener la obra’, lo protegemos y le damos un premio, y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones”, afirmó el mandatario.

Finalmente, el Jefe del ejecutivo hizo un llamado para que los empresarios no den “moches” y combatan el flagelo de la corrupción; pero además, aquellas empresas que denuncien actos de corrupción en licitaciones, serán premiadas y “nunca les faltará trabajo”, finalizó.