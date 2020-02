Fucam sin posibilidad de atender nuevos pacientes

A raíz de la manifestación de las mujeres afectadas, miembros de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), la organización llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), imposibilitando atender a nuevas pacientes.

El acuerdo al que llegaron el pasado fin de semana, se estipuló que el beneficio de los tratamientos sólo sería a mujeres que hayan comenzado su terapia hasta el 31 de diciembre del año pasado (2019) comentó el doctor Alberto Tenorio, director de enseñanza e investigación de la fundación.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el doctor Tenorio precisó los términos alcanzados. “El acuerdo fue para resolver la deuda que se tenía desde el año pasado que fue de un semestre y el adeudo nos impide continuar”.

Aseguró que ellos “por humanidad” siguen atendiendo a las pacientes, consultas, cirugías, radioterapia. “Nuestro problema principal radica en que los proveedores, por ejemplo, de quimioterapias, ya no nos quieren vender, porque tenemos un adeudo, un pasivo que se ha ido acumulando en espera del pago anterior y esas pacientes se ven afectadas porque no tenemos el acuerdo y no tenemos los ingresos”, enfatizó.

También te puede interesar: