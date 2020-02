Fernando Carrillo: “La madre de mi hijo tiene 2 novios… Y me acusa a mi de ser mal padre”.

Fernando Carrillo, ¿es cierto que la mamá de tu hijo tiene 2 novios al mismo tiempo, mientras a ti te acusa de ser mal padre?

“Tiene dos novios al mismo tiempo, un millonario argentino, Willy Banfil, que se lo presentamos nosotros, el viene de una familia muy linda y muy exitosa y además también tiene a su novio Alfonso, los dos tienen muy buena posición y mi hijo no la está pasando mal porque la tengo vigilada con detectives y si ella tiene 2 o 10 novios no es mi problema, mientras mi hijo esté bien”.

¿Qué pretende ella contigo haciéndote cada semana mala publicidad en un programa de televisión distinto?

“Lo que ella quiere es trabajar en el show business, es lo que quiere, así la conocí, en el aeropuerto de México donde vino a tomarse una foto conmigo como fan, yo tengo muy buena memoria para los nombres y el de ella me pareció particular “Margeolis”, seis meses después la vi en el aeropuerto de Caracas y le pedí su número telefónico, ella estaba con el primer hijo que tuvo con otro hombre, en ese momento, cuando lo conocí, su hijo tenía 10 años de edad y su padre nunca respondió por él económicamente, claro que a él no lo demandó como hace conmigo porque él no es famoso, lo que me parece insólito es que con toda la publicidad que le dan a ella no haya conseguido un protagónico o siquiera un papel chico en algo de la farándula”.

LO PEOR DEL PLANETA EN ESTE MOMENTO ES SER HOMBRE, SI ABRAZAS A UNA MUJER INVENTA QUE LE TOCASTE LA BUBI Y VAS PRESO HASTA NO DEMOSTRAR LO CONTRARIO

¿Le diste dinero a la mujer haitiana que te demandó por la acusación que te hizo de que le diste besos forzados en Estados Unidos?

“No le di dinero, eso es lo que ella quería y por eso me tendió una trampa en Estados Unidos y si le hubiera dado dinero, ahí si se habría arreglado todo mi problema, hoy viendo en retrospectiva pienso: -debí haberle dado plata- Pero en ese momento le dije a mi abogado: -¿Cómo voy yo a darle dinero por algo que no hice y que se tiene que ver en algún lado porque hay 32 cámaras dentro del edificio?- Por todas esas cámaras es por lo que yo quería ir a juicio pero el abogado me dijo: -No vayas a juicio, aquí en Estado Unidos puedes ser culpable y salir en libertad o puedes ser inocente y vas preso-”.

¿Qué has aprendido con todo esto que te ha pasado?

“Que ahora lo peor del planeta es ser hombre, estamos en desventaja, si abrazas a alguien te puede meter una demanda y decir: -Me agarro una bubi- Y vas preso hasta que se demuestre lo contrario”. Concluyó Fernando Carrillo quien tiene un hotel ecológico con un santuario en Tulum.