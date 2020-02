Falta de acuerdos internos retrasan nombramientos de unidades administrativas del Congreso CDMX

Hugo Hernández

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la Ciudad de México señaló al grupo mayoritario como el responsable de retrasar los nombramientos de las diferentes Unidades Administrativas, entre ellas Comunicación Social, Oficialía Mayor y Servicios Parlamentarios.

El panista dijo que esa falta de acuerdos internos, sobre todo en el grupo mayoritario de Morena, ha generado retrasos en el trabajo legislativo, así como los nombramientos antes mencionados, “a falta de acuerdos internos se han retrasado mucho las decisiones del Congreso y esto sí está repercutiendo en el funcionamiento del Congreso. No trataré de colocar otro mensaje, que no sea el que la Jucopo, que no sea importante abordar”, señaló.