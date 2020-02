Aldo Trujillo triunfa pese a adversidades

Like

Con tan solo 21 años, el joven cantautor Aldo Trujillo se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del género regional mexicano, pues con un estilo fresco y novedoso se encuentran sonando fuertemente en las estaciones de radio de México y Estados Unidos, al tiempo que las plataformas digitales hacen eco de su música.

De visita en la redacción de BASTA! el intérprete sonorense aseguró que valora lo que ha logrado hasta el momento, ya que no ha sido nada fácil conseguir un lugar en la música. “Sé que mi consolidación definitiva está cercana ya que mis canciones ‘Muchacho fracasado’, ‘No se vayan con la finta’, ‘Mi estilo así es’ y ahora ‘Oye niña’ han sido del agrado de mis seguidores, desafortunadamente, tuve dos accidentes automovilísticos en 2019 y tuve que parar porque me fracturé la mano y no podía ni tocar la guitarra, pero afortunadamente ya salí adelante y aprendí a valorar cada segundo de mi vida, valorar el día con día, valorar los frutos de tu trabajo”, señaló.

Además de promocionar “Oye niña” también lanzó el 14 de febrero el video de la canción “Lucía Tan Bella”, que también viene contemplado en su nuevo álbum Ley de grandes que planea lanzar el 28 o 29 de marzo.