Sabrina Sabrok grabará porno con varios hombres

Sabrina es de las artistas que no tiene límites para consentir a sus fans, y la prueba está en que se aumentará de nueva cuenta sus senos, además de que sacará nuevos videos porno para su página privada de internet con varios hombres.

Desde hace dos años, una de las empresas más importantes de películas porno, buscó a Sabrok para grabar con ella, sin embargo la argentina se negó pues solamente sostenía relaciones sexuales con su pareja. Debido a la insistencia de sus fans, recientemente la actriz ha aceptado hacer películas íntimas con otros hombres y además para deleite de ellos, se aumentará el busto: “Mis fans me lo han pedido desde hace mucho tiempo y por fin me voy a animar a grabar porno con otros actores, siempre lo había hecho con mi esposo y tenemos muchos videos pero ya es hora de dar el siguiente paso”.

Hace dos años el director de Brazzers, me buscó para proponerme grabar con ellos, pero no quise porque no estaba lista…”, aseguró a Grupo Cantón.