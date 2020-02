Daniela Baica asegura que no es extorsionadora

Luego de que salió a la luz pública que Daniela Baica demandó al licenciado Lorenzo Lazo, expareja de Edith González, por discriminación, la exmodelo compartió en exclusiva para Grupo Cantón que sigue esperando la disculpa pública que le pidió. “La primera vez que llegué a México fue hace un tiempo y vine de vacaciones. Conocí a Lorenzo Lazo a través de las redes, lo contacté para una sesión fotográfica, le escribí vía Facebook. Quería una sesión fotográfica profesional, era importante tener una persona que me inspirara confianza y él me dijo que tomaba fotos”.

Continuó. “Quería sus servicios como fotógrafo. Él me cito en el hotel de Polanco, pero al verme instantáneamente le cambió la cara, me dijo que yo era muy gorda y ya no me quiso hacer las fotos. Me quedé muy dolida, fui a dar al hospital, me deprimí”.

Daniela solo quiere su disculpa pública. “Yo solo he pedido una disculpa pública para reconciliar, pero él se ha negado a darme eso. Entonces ahorita estamos en proceso, estamos buscando un audio como prueba. Jamás le pedí dinero, no tengo antecedentes penales, tampoco me he dedicado a pedir dinero a la gente…”.