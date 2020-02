Angelo Diep con Sebastián Adame graban video gay

Like

Este fin de semana salió a la luz el nuevo video de Ángelo Diep, en donde entre otros talentos, trabajó el hijo de Alfredo Adame, Sebastián Adame, en las candentes escenas del clip. En exclusiva para Grupo Cantón, Diep compartió el gusto de haber grabado al lado del joven Sebastián.

“Yo soy muy fan de la serie de Sabrina de Netflix, y se nos ocurrió invitar al hijo de Alfredo Adame, Sebastián Adame para que trabajara con nosotros, así que lo invitamos a hacer mi video Spellman, el cual ya se estrenó este viernes y ya tiene millones de seguidores. El clip está padrísimo, porque hay fuego, muchos bailarines semidesnudos, hombres sin playera, y yo monto mis hechizos. La verdad es que el video quedó muy divertido y Sebastián está muy bien en su papel, todo lo hicimos con mucho profesionalismo”, dijo Ángelo .

Fue un placer trabajar con Sebastián. “Él me dijo que quería formar parte de la comunidad gay como artista, que quería hacer cosas como las que hago yo, y yo le dije adelante. El video se trata de un tributo a la serie de Sabrina, grabamos en cuatro sets. Todo está ya arreglado, porque hubo un reclamo por parte de la gente de la serie allá estados unidos que me reclamaron, pero yo les expliqué el video solo se trata de un homenaje a la serie y las cosas quedaron claras, no hay problemas”, dijo el joven artista.