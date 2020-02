Xochimilco, punto rojo para peques

Es por la falta de atención de las autoridades que la seguridad en Xochimilco, que gobierna José Carlos Acosta, empeoró, principalmente en los últimos meses, cuando los vecinos han conocido más casos trágicos.

Pero no sólo los vecinos advierten el incremento de la criminalidad, la chinampera demarcación es, según el portal de Datos Abiertos de la propia capital, uno de los puntos rojos y más críticos en rapto de menores, pasó de 45 casos reportados en 2016, a 53 en 2019, lo que representa un incremento de casi 18 por ciento. El periodo más crítico se registró en 2018 cuando hubo 59 menores plagiados, diez más que un año anterior.

Lamentablemente el escenario no es esperanzador, pues según apuntó, “no es con palabrería que se va a solucionar el problema, si no se toman decisiones puntuales, basadas en información clara, si únicamente se actúa ante los actos mediáticos; eso muestra que no hay una estrategia”, mencionó el especialista en Seguridad, Emilio Rosales, profesor de la UNAM, al mostrar los resultados de la criminalidad registrada en la capital del país, en 2019.

Lo anterior, obliga a las instancias de gobierno a trabajar de manera coordinada para fortalecer las capacidades de las demarcaciones, pues con los recientes recortes a las asignaciones presupuestales, se limita la acción de seguridad de los municipios y alcaldías de país, además la presencia de la Guardia Nacional no garantiza la inhibición del delito.

Y es que la situación preocupa a varios sectores, especialistas coinciden en que el delito de trata de menores, como lo considera Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), o como, María Elena Solís Gutiérrez, de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, quien considera que los cárteles de la droga sustraen menores de sus entornos para incorporarlos a sus actividades ilícitas.

Por otro lado, Xochimilco se posicionó en primer lugar en feminicidio, delito que por cierto fue de los que más creció en la capital durante 2019.

El feminicidio alcanzó su tasa máxima histórica durante el segundo trimestre de 2019 en la capital, que a nivel nacional pasó del lugar 18 al 11. En tanto que Xochimilco pasó del séptimo al primer lugar de un año a otro, con una tasa de 1.45 a nivel local, a diferencia de la tasa de 0.77 que ocupó la Ciudad a nivel nacional, lo anterior supone para la demarcación, una variación al alza de cien por ciento, según el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México.

ESTÁN SOLOS

Los vecinos quienes padecen las consecuencias directas de la criminalidad, y para enfrentarlo cuentan con poco ayuda