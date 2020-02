Lozoya regresa

SIN DUDA TARDE O TEMPRANO LLEGARÍA LA NOTICIA DE QUE…

…El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fuera aprendido en cualquier parte del mundo. Se creyó que estaba en Alemania, debido a lazos personales, pero al final, fue en Málaga, España, donde se le ha sujetado al proceso de extradición a México. Su abogado señala en defensa de su cliente que nunca actúo solo, dando a entender que recibía órdenes de Enrique Peña Nieto.

Siempre hemos manifestado que México, no encontrará el buen camino de la democracia, en tanto muchos que lo gobernantes no ajusten cuentas con la justicia; sin duda es el caso de Peña Nieto, quien también deberá estar sujeto a proceso, como lo están varios mandatarios particularmente de Sudamérica. No se trata de actos de venganza, sino más bien de que no haya distinciones entre los mexicanos, que todos seamos iguales al momento de aplicar la ley. Debemos reconocer que el enriquecimiento es una tónica obligada en todos los ámbitos del poder público y, ante esa situación tan lamentable la decepción popular no se hace esperar, y esta fue precisamente la que llevó a la Presidencia de la Republica al actual mandatario.

Los mexicanos estábamos hartos de la corrupción y descaro de nuestros políticos. La detención de Lozoya abre nuevas esperanzas, en que se actúe no solo en su contra, sino como dice su abogado, en contra de quien lo mandaba, que era precisamente Enrique Peña Nieto.

Es difícil entender porque nunca se ha querido actuar contra un ex Presidente, gozan de una especie de impunidad y fue así que cuando llegó Vicente Fox, se consideró que podría actuar contra Carlos Salinas de Gortari, pero esto nunca sucedió; lamentablemente hay reglas inexplicables para el pueblo y para muchos más, incluyendo a los extranjeros, del porque se tienen tantas consideraciones con un exmandatario, insistimos, ahora con la detención de Lozoya se abre la esperanza de que se lleve al banquillo de los acusados a Enrique Peña Nieto.