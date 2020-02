Historia de vida: Ponte los tenis

Lizbeth Álvarez Martínez

Lectora de Basta

Sé que las que se fueron no son apáticas, simplemente no les enseñaron a conocer su cuerpo, a sudar, a estar desaliñadas, a gritar. Me gustaría que volvieran, enseñarles poco a poco lo que el deporte puede hacer por ellas.

Hace un tiempo tenemos una campaña que se llama “Ponte los Tenis”, surgió a partir de ese grupo, que a diario se activan y conocen su cuerpo.

Tiene como objetivo incentivar la sana convivencia entre mujeres, a través de actividades físicas como el baile.

Nos han invitado a distintos lugares, solo pedimos un templete, una bocina y entre todas animamos a las demás a activarse.

Uno de mis retos es que más mujeres tomen el ejercicio como un hábito y sea una herramienta para su empoderamiento.

Hoy las mujeres no necesitan un cuerpo delgado sino un cuerpo fuerte para poder inclusive salir a la calle… En las clases no sólo ejercitan su cuerpo, también han aprendido a gritar cada vez más fuerte… A veces pienso que si alguien las quiere acosar por la calle por lo menos van a poder gritar y correr.