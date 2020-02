Una desconocida millonaria (hasta para su familia) deja una fortuna a la caridad

A veces las personas suelen ser tan reservadas que no mencionan muchas cosas de su vida privada, dejando que las personas conozcan solo lo esencial, tratando de rodearse de amigos auténticos. Así una mujer murió, mostrando lo mejor de ella al mundo y, hasta su muerte, revelando su verdad: era millonaria y dejó una cuantiosa cantidad a la caridad.

Kent Woodcock, su primo en segundo grado y tutor, reunió el pasado miércoles a los representantes de las 15 organizaciones comunitarias a las que dejó la herencia y reveló el acto de generosidad de la fallecida. No fue sino entonces que tanto familiares como amigos de la anciana se enteraron de la cantidad de dinero que poseía.

We are humbled and honoured to be one of the charities to pass on Sheila Woodcock's legacy. Her generous gift will help drive Garvan’s cellular genomics research to investigate better treatments for patients and make a significant difference in the future. https://t.co/YmqTuALvrD

— Garvan Institute of Medical Research (@GarvanInstitute) February 19, 2020