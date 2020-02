Por fin se soltó “La loba”

“La loba”, ya se escucha en la radio y andamos en todos lados de promoción. Quien me iba a decir que una canción que me encantaba de niña, iba a terminar cantándola. Cuando Charlie, de la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Xiú García, me dijo que su papá quería que fuera al estudio a grabarla, morí de emoción.

Las Chicas del Can, era una agrupación de dominicanas que pegó en todo el Caribe. Ellas a ritmo de merengue y la Dinamita le hizo el arreglo a cumbia. Claro está.

Tal parece que la canción me estaba esperando pues me confesaron que desde hace 10 años la tenían lista para ponerle la voz, así que ya andamos corriendo de un lado a otro promocionando el tema. Alejandro, mi marido, hizo el video de la canción.

Por favor, vayan a verlo a YouTube. Trabajamos bien duro todo un fin de semana y estamos felices con el resultado. Su idea fue hacer una especie de fiesta en una casa elegante, donde “La loba”, no se toma nada en serio. Por eso le canta con tanto descaro a la amiga. La loba confiesa que si bien duerme con su marido, no es nada serio. Es jocosa, pícara y descarada la canción. Hay que decirlo.

Yo estoy encantada con la Sonora Dinamita por esta invitación. Después de pasar tanto tiempo con ellos, de promoción, también en el escenario. Ya empezamos a tener presentaciones juntos, a partir del lanzamiento. Así que seguro nos encontramos muy pronto.

También canto “Que nadie sepa mi sufrir“, y hasta le hacemos un homenaje a Celia. Cuba, México y Colombia. ¡A gozar que el mundo se va a acabar! Vaya, desde aquí mi agradecimiento a la Sonora por darme este regalo y gran oportunidad. “La loba”, ya está en todos lados. Pongámonos a bailar.