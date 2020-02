Descarta UIF denuncias contra Peña Nieto

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó este viernes que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está investigando al ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Entrevistado después de participar en un evento en la Secretaría de Gobernación, el funcionario dijo que investigaciones como las que se llevan a cabo en contra de Emilio Lozoya y Rosario Robles, ex colaboradores del mandatario priista, han “cercado al ex Presidente”, sin embargo, eso no implica que ya exista una investigación contra Peña Nieto.

“El Fiscal lo que ha comentado es que esto implica que se ha ido cercado al ex Presidente, pero lo que tenemos hasta el momento son la presentación de las denuncias contra toda esta serie de ex servidores públicos que a nuestra perspectiva vulneraron la confianza ciudadana con mecanismos como empresas fachada, operaciones simuladas y evidentemente peculado y enriquecimiento ilícito”, comentó a reporteros.

Y a pregunta expresa sobre si existe una investigación contra el ex mandatario, dijo que “no, seguimos nosotros trabajando. Es una expresión que más bien tuvo el Fiscal y yo lo respeto mucho”, señaló.

Durante la entrevista, Nieto Castillo fue cuestionado sobre los supuestos actos de corrupción de los que informó el diario estadounidense The Wall Street Journal, mismo que involucrarían al ex Presidente.

El titular de la UIF se limitó a contestar sobre los casos que sí han recibido denuncias y siguen siendo investigados.