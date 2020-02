Se espera respuesta de Gavito a Ana Bárbara en La Academia

ANTONIO CONTRERAS

¡Vaya lío! Este domingo 16 de febrero, en la semifinal de ‘La Academia’, se presentó la guapa Ana Bárbara. Todo iba muy bien, con un show maravilloso, hasta que terminó su interpretación la Reina grupera, pues la intérprete de ‘Bandido’ no se contuvo para expresar todo lo que pensaba de Arturo López Gavito al terminó de su intervención.

Y es que ‘El Juez de hierro’ expresó en el tercer concierto del reality que la canción, Lo busqué, compuesta por la potosina es “espantosa y horrible”. Por tal razón, la cantante se le fue a la yugular al juez de hierro desde el escenario.

“Lo busqué, así se llama mi canción… Quiero decirle que la canción yo la hice, porque comentó que no sabía quién la hizo. Es una canción que escribí en un momento muy triste. Sabes que después de que me dejaste Adal cantarla en tu programa hace años, una mujer me dijo que tuvo a su bebé porque ella lo pensaba abortar. Gracias Adal por darme esa oportunidad a aunque algunos opinan que esa canción es una porquería. Esa canción salió de este corazón bandido. Espero que cuando den una crítica aprendan a respetar la obra, una cosa es criticar y otra ofender señor”, dijo la intérprete de bandido dirigiéndose al juez de hierro, Gavito.

Así que todo indica que este fin de semana, en la final de La Academia, en donde se presume que va estar Ana Bárbara, Pedro Fernández, Dulce, Rocío Banquells, David Bisbal y Lupillo Ribera, el juez de hierro, Arturo Gavito, le conteste a la cantante con su acostumbrado estilo.