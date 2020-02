MAESTRO, COELLO TREJO VISITÓ A LOZOYA EN MÁLAGA Y DIJO QUE ESTÁ BIEN

-Bien apachurrado, después de darse vida de rey en Alemania y España y ahora estar en celda de 3 x 3 metros; no adelantó su estrategia, pero es de esperar que Peña no eluda la cárcel ni comprando la mitad de cachitos de la rifa del TPO1 en el que vivió como jeque árabe, siendo sólo tlatoani mexiquense y de la república. Grupo México devolverá al gobierno la concesión de Pasta de Conchos para buscar restos de los mineros. -Pero que primero castiguen a la Peste de Conchudos: Fox, Lozano y Larrea, y los que resulten. Karime Macías se amparó en Londres para evitar ser detenida aquí. -Mientras #LadyAbundancia no se acabe de gastar los 112 mdp que se clavó del erario jarocho… AMLO citó que tras protestas de padres de niños con cáncer están partidos políticos, pero es una obligación el abasto de medicinas. -Razón de más para garantizar la existencia de fármacos, al igual que los que controlan males cardíacos. ¿Para qué darles armas gratuitamente a opositores? El PRI expulsará al diputado Juan Antonio Vera, quien atacó con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. -Si de veras quiere ayudar, que aporte toda la información que tenga sobre el paradero del delincuente; que ese derruido partido te expulse ya no es castigo…