Daniel Craig cuelga el traje de James Bond

Desde el año 2006, el actor británico Daniel Craig ha interpretado al “Agente 007” en el cine; sin embargo, la próxima entrega que tendrá su estreno en México este 31 de marzo en todas las salas de la República, No time to die, será la última vez en la que el actor dará vida al personaje de “James Bond”, así lo confirmó el mismo en entrevista en el programa The Late Show.

Sin embrago, los fans están confiados en que el actor no se retire del todo y haya la posibilidad de que continúe en la saga, pues no es la primera vez que el intérprete hace una declaración de esa naturaleza, pues en 2015 ofreció una entrevista a la versión británica de la revista Time out, en la que dijo que no volvería a la franquicia luego del estreno de Spectre; no obstante, cambió de opinión para protagonizar No time to die.

No time to die es la película número 25 que se filma en torno a “James Bond”, y es la quinta vez que Daniel Craig interpreta el personaje, luego de su debut en la franquicia en el año 2006 con Casino Royale, a la que le siguieron Quantum, Skyfall y Spectre.